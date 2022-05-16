За його словами, ці ракети мають низьку точність влучання і "можуть летіти незрозуміло куди".

Росія надалі буде частіше використовуватиме для атаки міст літаки та радянські ракети із низькою точністю влучання.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час телемарафону.

За його словами, раніше ворог атакував Одесу з кораблів в Чорному морі та окупованих частин Криму, але зараз росіяни частіше застосовуватимуть літаки стратегічної авіації.

"Швидше за все в них закінчуються такі ракети (сучасні, високої точності – УНІАН), тепер вони приступили до того, що використовують ракети радянського зразка і саме з літаків стратегічної авіації", - сказав він.

За його словами, радянські ракети дуже старі та мають дуже велике ураження.

"Є зразки - 60-х років минулого сторіччя, тому ці ракети можуть летіти незрозуміло куди", - пояснив він.

Братчук вважає, що відкриття курортного сезону в Одесі наразі не на часі. Бо, про це можна говорити тільки після завершення війни. Найбільша загроза від мінування узбережжя Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ракетного удару по Одещині сьогодні вранці постраждало двоє дорослих, важко поранена дитина. Літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

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