Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина.

Внаслідок ракетного удару по Одещині постраждало двоє дорослих, важко поранена дитина.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман.

"Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється", - додали у командуванні.

Як повідомляв УНІАН, міст через Дністровський лиман окупанти зруйнували ще 2 травня.

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