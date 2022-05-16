Тривають бої на Ізюмському напрямку.

За добу у Харківській області внаслідок обстрілів окупантів поранено шістьох цивільних.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Харківської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Харків: внаслідок обстрілів окупантів протягом доби поранені 4 осіб в Шевченківському районі та районі Салтівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти завдавали удари по Чугуївському району Харківської області, в результаті чого пораненні отримали двоє цивільних, а також по Дергачах та Барвінковому.

Зазначається, що тривають бої на Ізюмському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині російські війська готуються до наступу силами зосереджених поблизу Ізюма підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: