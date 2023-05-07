Раніше повідомлялося про шістьох загиблих працівників ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті ворожого обстрілу 6 травня групи працівників ДСНС, яка займалася розмінуванням Херсонщини, загинуло дев’ятеро людей. Раніше повідомлялося про шістьої загиблих рятувальників.

У вечірньому зверненні президент наголосив на важливості того, що світ має знати про кожен факт російського терору проти українців та говорити про злочини Росії і про те, як українці захищають життя.

"Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей", – зазначив він.

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Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Безпека – це головна мішень для Росії. Як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист", – наголосив глава держави.

Обстріл працівників ДСНС на Херсонщині 6 травня

6 травня 2023 року російські терористи скинули з безпілотника вибухівку на групу піротехніків, які працювали на Херсонщині. За даними прокуратури, на місці події загинуло шестеро піротехніків ДСНС, а ще двох – з тяжкими травмами госпіталізували.

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У ДСНС повідомили імена загиблих співробітників: Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох, Роман Каленик.

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