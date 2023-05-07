Росіяни атакували групу піротехніків з безпілотника.

В Офісі генерального прокурора розповіли нові подробиці загибелі шістьох піротехніків ДСНС на Херсонщині. Попередньо, російські окупанти скинули на групу вибуховий предмет з безпілотника.

"На місці події правоохоронними органами встановлено 6 загиблих - це працівники ДСНС. Ще двох співробітників ДСНС з тяжкими травмами доставлено у лікарню. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в Facebook.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Травмування та загибель піротехніків в Україні

13 березня на Херсонщині на під час розмінування на вибуховому пристрої підірвалися четверо піротехніків. Рятувальників госпіталізували. Усі вони перебували в стані середньої тяжкості.

На початку січня 2023 року на Харківщині загинув начальник групи піротехніків з Тернопільщини Сергій Гоцуляк. Трагедія сталася в Ізюмському районі області внаслідок детонації боєприпасів.

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