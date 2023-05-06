У Херсонській області внаслідок обстрілу загинуло шестеро піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, отримали поранення та наразі госпіталізовані", - повідомив у Facebook голова ДСНС Сергій Крук.
Внаслідок обстрілу загинули Ігор Соловйов, Роман Каленик, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Олександр Ходаковський, Микола Шолох.
Крук додав, що також внаслідок обстрілу знищена техніка.
Замінування територій в Україні
За даними експертів, вибухонебезпечними предметами забруднено близько 30% території України, і для розмінування необхідно буде понад 10 років.
У Херсонській області внаслідок окупації рівень мінної небезпеки залишається надзвичайно високим.
У березні на російській вибухівці у селі Посад-Покровське підірвались четверо піротехніків ДСНС, які прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам.