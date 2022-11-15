Захід може відреагувати хіба що прискоренням поставок систем ППО Україні.

Росіяни не цілилися по території Польщі, а наймовірніше намагались атакувати Яворівський полігон у Львівській області.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович, він не вірить в те, що Росія спеціально завдала ракетного удару по країні НАТО. Разом з тим члени Альянсу не будуть "піднімати градус".

"Вони (росіяни - ред.) як завжди будуть говорити "це не ми", пішли шляхом заперечення. Все, як завжди. Я впевнений, що країни НАТО скористаються цією паузою для того, щоб не піднімати градус. Воно ж як розмивається? "Зараз проведемо ретельне розслідування, треба встановити всі факти" і так далі. А яка може бути реакція? Удар по російських силах? Не вірю. Безпольотна зона над Україною? Не вірю. Максимум - ультиматум "не стріляєте західніше певної довготи", але тоді виникає питання, чому на всій решті території України повинні гинути люди, а тут не повинні? Це складне політичне рішення", - висловився Арестович.

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Він не вірить у версію навмисного удару по Польщі.

"Є велика різниця у вбивстві з необережності і вбивстві з попереднім наміром. Якби вони цілилися - це був би прямий напад, а тут, вибачте, військовий інцидент, принесемо вибачення і виплатимо компенсації", - сказав Арестович.

Які ракети впали - по уламках встановити не складно, додав радник ОП: "Навіть якщо факти будуть такі, що це український ЗРК С-300, припустимо, навіть в цьому випадку ми б не стріляли просто так. Якби не було повітряного нальоту на територію України. Тобто, це все одно наслідок російського акту агресії, тому що ми захищали свою країну і Польщу теж, до речі".

За словами радника ОП, Захід може відреагувати хіба що прискоренням поставок систем ППО Україні.

"У страшну блокаду Калінінградської області, введення безпольотної зони не вірю, у віддалені наслідки - вірю, і вони будуть полягати у поставках озброєння, в тому числі ППО сильнішими темпами, тому що війна так чи інакше прийшла на територію країни НАТО і є два перших загиблих громадянина. Для НАТО це буде, до речі, хороший урок: війну утримати в узді дуже складно, вона завжди, зараза, хоче ескалюватися і розширюватися, і втягувати все більше і більше", - відповів Арестович.

Падіння ракет у Польщі

Сьогодні ввечері ряд польських ЗМІ повідомили про вибухи на фермі в Люблінському воєводстві за 65 км від України та двох загиблих. На місце інциденту прибули військові та правоохоронці.

Агентство AP з посиланням на джерела в американській розвідці писало про падіння російських ракет на території Польщі.

Разом з тим польська влада не поспішає робити будь-які офіційні заяви з цього приводу. Відомо, що прем'єр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету Ради міністрів з нацбезпеки.

У Пентагоні поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати причетність Росії до події з двома загиблими цивільними.

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