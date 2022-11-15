Президент наголосив, що чим довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що чим довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.

"Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети", - зазначив Зеленський у своєму зверненні наприкінці 265-го дня війни.

Він підкреслив, що бити ракетами по території НАТО - це російський ракетний удар по колективній безпеці.

"Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - наголосив український президент.

Він звернувся до громадян Польщі: "Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами – немає".

Він зазначив, що Росія протиставляє себе світу. "Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити", - закликав Зеленський.

Російські ракети упали в Польщі: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, за повідомленнями ЗМІ, дві російські ракети впали на фермі в Польщі, що за 65 км від кордону з Україною. Вони потрапили в зерносушарки, загинули двоє людей. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

УНІАН підготував добірку реакцій світових лідерів на удар по Польщі.

15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури. "Укренерго" назвали цей період найважчим в історії.