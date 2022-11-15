Повідомляється, що 2 російські ракети упали в Польщі за 65 км від кордону з Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Відео дня

За повідомленнями ЗМІ, дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на фермі в Пшеводові, що за 65 км від кордону з Україною. В результаті удару загинули двоє людей.

Повідомляють також, що ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому у Томашуві Любельському. На ферму, де, попередньо, впали ракети, прибула армія та прокуратура.

Новина доповнюється...