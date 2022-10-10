Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Росіяни вкотре обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії, загинула одна людина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, по Великописарівській громаді після 9:00 російські окупанти випустили 4 міни, а майже опівдні - іще 8 мін та близько 20 "приходів" з реактивної артилерії.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл.

Крім того, також близько 12:00 російські військові випустили по Середино-Будській громаді 3 міни, а близько 16:00 - ще 10.

Краснопільську громаду ворог почав обстрілювати близько 14:00, випустивши 10 снарядів з реактивної артилерії, а згодом - ще 12 снарядів із ствольної артилерії (калібр 152 мм).

Водночас, Есманьська громада зазнала обстрілу супротивника о 15:00 - туди ворог випустив 5 мін.

"У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка", - додав голова ОВА.

Обстріли Сумщини

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня у Миропільскій громаді окупанти скинули з безпілотника гранату поблизу людей, які намагалися допомогти постраждалій від попереднього вибуху.

Це сталося у центрі села, біля магазину. На щастя, від другого вибуху ніхто не постраждав.

41-річну жінку не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Відомо, що її чоловік та старший син є захисниками України.

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