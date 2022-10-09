Постраждалу жінку не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень.

На Сумщині російські окупанти скинули з безпілотника бомбу поблизу людей, які намагалися врятувати жінку від попереднього вибуху.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні опівдні, у Миропіллі, росіяни вчинили терористичну атаку на мирних мешканців. У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону. Працівниця магазину, яка в той час знаходилась поруч, була поранена. На жаль, її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень", - розповів він.

За словами голови ОВА, загиблій 41 рік, у неї залишилося троє дітей.

"Чоловік та старший син − військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних Сил. Двоє інших дітей − школярі", - розповів Живицький.

Він наголосив, що у цей час було біля магазину чимало людей, мирних жителів, які відпочивали.

"І коли жінку рятували, росіяни скинули сюди ж ще одну гранату з дрону. Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав. Чи бачив ворог, що цілив у мирний об'єкт, що там були мирні цивільні люди? Беззаперечно. Це навіть гірше за тероризм", - підкреслив очільник ОВА.

Російська атака Сумської області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що біля місцевого магазину у Миронівській ОТГ, що на Сумщині, загинула людина внаслідок атаки з безпілотника.

Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли прикордонні села області з мінометів. Упродовж 12.10-12.15 зафіксували три "прильоти в районі населеного пункту Середина-Буда, а від 14.35 до 14.55 надійшла інформація про ще п'ять "приходів" у районі Бачівська.

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