Ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.

Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

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Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. "Загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України", - додали в Генштабі.

Обстріл України 10 лютого

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці Росія атакувала територію України безпілотниками типу "Shahed" та крилатими ракетами.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

Після цього в Україні знову оголошували про повітряні тривоги, остання з яких закінчилась близько 18:30.

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