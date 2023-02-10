Росіяни випустили 71 крилату ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет С-300.

Українські захисники знищили 61 крилату ракету і п'ять дронів-камікадзе.

Як повідомляє Повітряні Сили Збройних сил України, 10 лютого РФ завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

"З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, які випускали ракети Х-101 і Х-555 з районів Каспійського моря і Волгодонська. З кораблів у Чорному морі - крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого РФ випустила 71 крилату ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), А також до 35 ракет комплексу С-300.

Залужний додав, що удари ракетами комплексу С-300 було завдано з районів Білгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області у районі Токмака.

Крім цього, росіяни застосували сім ударних БПЛА типу Shahed.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131, про які повідомляли раніше", - розповіли у Повітряних силах.

Ракетний удар Росії 10 лютого - що повідомлялося

Як повідомив прем'єр-міністр України, під час ранкової атаки 10 лютого Росія випустила по Україні понад півсотні крилатих ракет, більшість з яких збили сили протиповітряної оборони.

За його інформацією, є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних і східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

Відомо, що росіяни влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори у шести областях.