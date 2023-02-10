Ймовірно, піднято три російські борти МіГ-31К.

У п'ятницю, 10 лютого, в Україні втретє було оголошено масштабну повітряну тривогу. Як і минулого разу, вона пов'язана з тим, що в Білорусі пішла на зліт російська авіація.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформує, що о 16:07 з аеродрому Мачулищі злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У ВКС РФ.

За ним о 16:11 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ. За 7 хвилин був зафіксований зліт другого МіГ-31К ВКС РФ.

Відео дня

О 16:25 з того ж аеродрому зійшов ще один борт невідомої моделі. "БГ" припускає, що це 3-й МіГ-31К ВКС РФ або винищувач.

Як відомо, літаки цього типу здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Оновлено (17:05): У моніторинговій групі зазначають, що сьогодні на всій території РБ спостерігається надвичайно висока авіаційна активність.

"Протягом дня лише з аеродрому "Мачулищі" було здійснено три вильоти ДРЛО А50 і не менш як п'ять вильотів МіГ-31К. Це рекордна кількість вильотів зазначених типів літаків упродовж одного дня", – пише "Беларускі Гаюн".

Там також зазначають, що Міністерство оборони Білорусі продовжує зберігати тишу і не коментує ці вильоти.

Загроза з боку Білорусі

16 січня в Білорусі почалися чергові спільні з Росією навчання - для авіаційної компоненти. Повідомлялося, що через які зросла загроза ракетно-авіаційних ударів і ударів дронами по Україні. Згодом стало відомо вони триватимуть принаймні до кінця січня.

Наразі "союзні" навчання з росіянами не припинено. В рамках "навчань", зокрема, винищувачами відпрацьовуються ракетні удари по Україні. Злети МіГ-31К завжди супроводжуються тривалою повітряною тривогою по всій Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: