Ракети супротивника частенько падають у Каспій, поділився спікер Повітряних сил армії України.

Обстріл Києва та Харкова сьогодні росіянами обріс важливими подробицями. Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому не всі ракети супротивника, які летіли за балістичною траєкторією, долетіли до цілей.

Про це спікер розповів в ефірі телеканалу "Київ". "Це, можливо, застаріла зброя, якісь несправності, а можливо і втручання наших РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби, - Ред.)", - зазначив Ігнат. Речник нагадав, як говорив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, що вже дещо погіршилась якість російських ракет. "Це дуже гарні новини", - сказав Ігнат.

"Ви бачите, що ракети частенько падають у Каспій. там, звідки їх запускають над морем... Але коли ракети вже падають у російські села і винищують - того вже не приховаєш. І, так само, як на деокупованих територіях нещодавно впало. Якщо вони летять кудись в одну з українських областей, щоб уразити той чи інший об'єкт, падають у полі - ми можемо їх до категорії збитих віднести, можемо начеб-то, але ж її не збили. Вона просто впала. Зрозуміло, що це наш актив. Можна говорити, що не долетіла, не досягла своєї цілі", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що Сили оборони України також намагаються впливати засобами радіоелектронної боротьби, що подавити навігацію ракети до тої чи іншої цілі. "Таким чином, ракета не стане менш безпечною - вона буде (можливо, пропущено слово збиватися, - Ред.) з маршруту і курсу, і якщо попаде десь в полі, то це буде ідеально для того, щоби власне позбавити її шляху до цілі", - сказав речник.

Також Ігнат підтвердив, що були сьогодні й влучання ракет. Крім того, речник прокоментував інформацію про збиття ракети з кулемета. "Якщо це відбулося - це дійсно на межі можливого чи не можливого, бо ви розумієте, що таке стрілецька зброя, а що таке ракета. Я думаю, що мобільні вогневі групи і так сьогодні демонструють надзвичайно ефективні результати у битті "Шахедів", і також долучаються до збиття крилатих ракет. Сьогодні кілька крилатих ракет було збито саме мобілками. Що то було: кулемет чи ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс, - Ред.)? Це вже потім розпишуть можливо більше детальніше", - заявив Ігнат.

Також він сказав, що теоретично можна намагатися збивати ракету з кулемета та стрілецької зброї, але треба розуміти швидкість польоту ракети.

Обстріл Харкова та Києва сьогодні з боку РФ - що треба знати

У ніч на 23 січня та вранці росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, зокрема, під ударом опинилися Київ, Харків та Павлоград.

Повідомлялося, що у столиці України є влучання у нежитловий будинок, є пошкоджені авто, у деяких домівках вибито вікна, постраждали люди. У Харкові супротивник поцілив у багатоповерховий будинок, під завалами опинилися люди. Повідомлялося, що унаслідок атаки з боку супротивника загинули три особи. У Павлограді жертвою росіян стала одна людина.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначав, що вороги здійснили по українській землі комбінований удар. На його думку, росіяни зрозуміли, що немає сенсу гатити по нашій критичній інфраструктурі, і почали намагатися поцілити, у тому числі в об'єкти військової промисловості.

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