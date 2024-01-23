Не всі російські ракети, які рухалися балістичною траєкторією, досягли своїх цілей.

В Повітряних силах Збройних силах України розкрили подробиці нічної ракетної атаки російських загарбників.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "Усього за ніч було завдано удару 41 засобом повітряного нападу. Це ракети різних типів. Це комбінований удар. Починалося усе з ракет С-300, С-400, які запустили з Бєлгородської області в напрямку Харківщини. Далі противник використав стратегічну авіацію - це бомбардувальники Ту-95МС, запустивши 15 крилатих ракет Х-101/Х-555. Також вісім ракет Х-22 було запущено з бомбардувальників Ту-22М3 і 12 балістичних ракет Іскандер-М, які теж були запущені з північного напрямку по території України. Ці ракети летіли у різних напрямках", - повідомив Ігнат.

Крім того, речник додав, що росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети з літаків Су-34. Ігнат уточнив, що більшість озвучених ним типів ракет летять і атакують по балістичній траєкторії. Зокрема, це ракети Іскандер-М, Х-22 і С-300/С-400.

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"Розуміємо, що проти балістики треба більше засобів. Попри те, що били також по різних регіонах балістикою - це і Харківщина, Дніпропетровщина - 5 балістичних ракет Іскандер-М було знищено. Крім того, знищено усі крилаті ракети Х-101/X-555. Знищено 15 таких ракет. Також знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - зазначив Ігнат. За його словами, інформація ще уточнюється, але з 41 ракети знищено 21.

"Вкотре хочемо зазначити, це також важливо, що не всі ракети, які не знищені - маю на увазі ті, що летіли за балістикою - не усі ці ракети досягли своїх цілей. Ми так щоразу лаконічно говоримо, щоб особливо не розповідати де, коли і як це сталося", - наголосив Ігнат.

Обстріл Харкова сьогодні та Києва - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти запустили ракети по різних українських містах.

Зокрема, у Харкові внаслідок атаки три людини загинули, а ще понад 40 - отримали поранення, серед постраждалих є діти. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки відомо про 20 постраждалих. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. На Дніпропетровщині внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

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