В Укрзалізниці повідомили, що відновлювальні роботи вже проведено.

Російські окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Наразі є затримки поїздів Харківського напрямку. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками", - додали у повідомленні.

У пресслужбі додали, що через удар РФ було пошкоджено колії, контактну мережу, опори та інші об'єкти.

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"Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - зазначили в Укрзалізниці.

Наразі залізничники збирають дані про пересадки пасажирів, аби організувати подальші поїздки.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, 27 липня російські окупанти обстріляли центр міста Глухів, що в Сумській області. Внаслідок удару було травмовано 10 людей, серед яких 6 дітей.

"Одна жінка і дитина - у важкому стані. Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються" - повідомили в Сумській ОВА.

Також повідомлялось, що на Харківщині після чергової атаки РФ рятувальнику довелося їхати гасити пожежу на руїнах власного будинку. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула дружина вогнеборця, його сина госпіталізовано.

"Найстрашніше для рятувальників – їхати на виклик у власний дім… На жаль, це спіткало вогнеборця ДСНС Харківщини: чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому…", - зазначили в ДСНС.

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