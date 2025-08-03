Також окупанти зруйнували приватні будинки.

У неділю, 3 серпня, загарбницька армія Російської Федерації вбила у Запорізькій області трьох людей та пошкодила будинки й автівку рятувальників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ввечері він інформував про атаку FPV-дронів на Гуляйполе. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено авто Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, ніхто не постраждав.

Також впродовж дня загарбники атакували Степногірську громаду, зруйнувавши приватні будинки та вбивши чоловіків 50 та 40 років й жінку 58 років.

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Обстріли України

Як відомо, минулої ночі росіяни запустили по країні 76 дронів різних типів, балістичну ракету Іскандер-М, п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 та крилату ракету Х-22.

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про збиття та подавлення 61 повітряної цілі, в тому числі й балістичної ракети "Іскандер-М".

Згідно з офіційними даними, зафіксовано влучання шести ракет та 16 безпілотних літальних ракет у восьми локаціях.

Внаслідок атаки у Миколаєві пошкоджені 23 приватні та 12 багатоквартирних будинків, шість автівок, відділення поштового звʼязку та магазин будматеріалів. Постраждали семеро людей.

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