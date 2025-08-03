Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи.

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва. Після атаки у місті спалахнула пожежа.

Як повідомив у телеграм-каналі очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, станом на 00:18 медики госпіталізували трьох людей. Ще декільком постраждалим було надано допомогу на місці.

Водночас у ДСНС Миколаївщини поінформували, що внаслідок російського ракетного удару було зруйновано приватні будинки та пошкоджено оселі мирних мешканців.

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"Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару. Є постраждалі", – додали там.

Рятувальники також поділилися кадрами з наслідками російського терору:

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