ЗСУ повернули собі контроль над одним із населених пунктів біля Гуляйполя.

Українські військові досягли успіху в просуванні у східній частині Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, геолокаційні кадри показали, що Сили оборони нещодавно відновили контроль над Темирівкою на північний схід від Гуляйполя.

Крім того, кілька просувань ЗСУ зафіксовано на Лиманському напрямку, а саме на південь від Діброви - на схід від Лиману.

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Також ЗСУ просунулися в напрямку Великомихайлівки та відновили контроль над Маліївкою.

Ситуація в Запорізькій області

ЗСУ відновили кілька позицій у районі міста Оріхів у Запорізькій області, розповів представник сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, українські захисники заманюють росіян у пастки, після чого контратакують.

А вчора в Силах оборони півдня України заявили, що окупанти не захоплювали Кам'янське Запорізької області, там тривають бої. Там додали, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

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