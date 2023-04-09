Супротивник запустив по місту дві ракети, зазначив начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Удар по Запоріжжю вночі був завданий, найімовірніше, ракетами, запущеними із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це під час телемарафону у неділю, 9 квітня, повідомив начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. За його словами, повідомлення про те, що росіяни обстріляли приватний сектор у Запоріжжі, надійшло о 1:47 ночі.

"Влучили у приватний будинок: загинули дитина і чоловік, жінка отримала поранення. Найімовірніше, це були ракети С-300. Їх було дві", - зазначив Дмитрашківський.

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Він додав, що друга ракета влучила в сусіднє помешкання. "Там повибивало шибки, але повідомлень про поранення та загибель не надходила", - уточнив він.

Нічний обстріл Запоріжжя росіянами - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 квітня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, в результаті ворожої атаки загинула 11-річна дівчинка та її батько. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям "швидкої". Пізніше стало відомо, що кількість жертв ворожого удару зросла до трьох.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив згодом, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя пошкоджено 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент.

Увечері Генштаб повідомив, що російські війська протягом цієї доби завдали по території України 4 ракетних та 23 авіаційних удари. Також окупанти здійснили більше як 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, застосували для обстрілів й інші види зброї. Зазначається, що дві російські ракети, випущені з ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

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