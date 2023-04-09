Фахівці продовжують розбір завалів, шукають третю людину.

Російські окупанти у ніч на неділю, 9 квітня, знову вдарили по Запоріжжю. В результаті атаки росіян загинули дві людини, в тому числі дитина.

"Вночі дві рашистські ракети влучили в один з приватних секторів міста. Тварини зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна та покрівлі. До теперішнього часу відомо, що, на превеликий жаль, загинули дві людини - чоловік і дитина 2012 року народження, який пішов з життя в кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram-каналі.

При цьому він зазначив, що триває розбір завалів, адже там проживали три людини.

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Крім того, одну жінку госпіталізували, а ще одній людині надали медичну допомогу на місці.

"Поки вулиця відключена від газу і електрики. Працюють всі відповідні служби. Є два комунальні автобуси, в яких люди можуть зігрітися і випити гарячі напої", - підсумував чиновник.

Ракетний удар росіян по Запоріжжю 22 березня - що відомо

22 березня 2023 року росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. Всього випустили шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками. В результаті атаки постраждали 37 осіб, а ще двоє загинули.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія відповідатиме за підлий удар по домівках у Запоріжжі.

6 квітня співробітники Служби безпеки України затримали пособника окупантів. Чоловік передавав інформацію про наслідки ракетного удару по багатоповерховому будинку в Запоріжжі 22 березня.

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