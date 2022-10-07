Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інфраструктурні об’єкти.

В Запоріжжі в результаті вчорашнього обстрілу окупантами міста загинуло 12 людей, а ще 12 госпіталізовано до медичних закладів, серед них – дві дитини.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані відділу комунікації поліції області.

"Минулої доби поліцейські зафіксували 9 ворожих ударів по території міста. А цієї ночі окупанти завдали ще два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що вчора зареєстровано близько трьох десятків повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах запорізького краю.

За даними ОВА, під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.

"На цей час встановлено інформацію щодо 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб. Окрім обласного центру, під вогневою атакою російський військ перебували також населені пункти Пологівського району. Зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах", - розповіли в ОВА.

Також наголошується, що цієї ночі російські загарбники вперше застосували проти мирного населення Запоріжжя безпілотні летальні апарати – зруйновано два об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, це були БпЛА Shahed-136.

За усіма фактами збройних злочинів країни-агресора працівники поліції та УСБУ в Запорізькій області відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Обстріл Запоріжжя

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня російські загарбники вдарили по об'єктах інфраструктури та житлових будинках Запоріжжя.

Відомо, що окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках, у місті почалися пожежі.

Повідомлляося, що внаслідок атаки загинули 11 людей, рятувальникам вдалося врятувати 25. Сьогодні вранці вони продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи.

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