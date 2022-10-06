Внаслідок ракетного удару є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей із-під завалів.

Російські окупанти вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури та житлових будинках Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується", - повідомив він.

Відео дня

За його даними, внаслідок ворожих атак у місті виникли пожежі. Також руйнування зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома. На місці подій вже працюють рятувальники.

"Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте у укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба поширювати інформацію про обстріли", - попередив Старух місцевих жителів.

Крім цього, у Запорізькій ОВА додали, що внаслідок влучень житлові будинки зазнали значних руйнувань. "Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Наразі Старух додав, що російські окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках.

"Терор та вбивство мирних людей у ​​Запоріжжі! Число жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники. Запоріжжя, сьогодні ми повинні триматися! Бережіть себе", - закликав глава ОВА.