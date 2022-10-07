Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Запоріжжю зросла до 11. Врятувати вдалося 25 осіб.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на ранок 7 жовтня, триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня", - йдеться у повідомленні.

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Так, за однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

"Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей", - додали у ДСНС.

Уточнюється, що станом на 7:00 до робіт залучено 45 рятувальників.

Ракетна атака по Запоріжжю: що відомо про вчорашній воєнний злочин РФ

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня російські окупанти вдарили ракетами по житловим кварталам Запоріжжя. Удари припали на багатоповерхівки, під завалами опинилися люди.

Увечері 6 жовтня повідомлялося про 7 загиблих в результаті ударів.

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