У Золочеві на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка.

Сьогодні зранку ворог випустив понад 5 ракет із Бєлгорода.

Про це у своєму Telegram повідомив голова харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 5 ранку Штаб оборони зафіксував запуск більш як 5 ракет із Бєлгорода. Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова. Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. Попередньо, вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два - пошкодили. В Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях. За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, стан - середній", - повідомив він.

Синєгубов також наголосив, що всю добу російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області. Зокрема, вони кілька разів із РСЗО обстрілювали Салтівський район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. Постраждалих немає.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони.

Вночі росіяни лише посилили удари. Після 21.00 внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23.00 в Золочівській громаді, Богодухівського району, внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 16 серпня був один із наймасовіших обстрілів Харкова за останній час, супротивник здійснив сім запусків ракет з Бєлгорода в напрямку міста. В обласному центрі було поранено 8 осіб, ще одна жінка померла від поранень у лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини: