Ворог здійснив один з наймасовіших обстрілів Харкова за останній час, зазначив глава ОВА.

За добу від ворожих обстрілів у Харкові поранено 8 осіб, ще одна жінка померла від поранень у лікарні.

Вночі був один з наймасовіших обстрілів Харкова за останній час, ворог здійснив сім запусків ракет з Бєлгорода в напрямку обласного центру, написав у своєму Telegram глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла", - йдеться в повідомленні.

За даними чиновника, близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Пошкоджені приватні будинки, були попадання в дорожнє покриття.

"Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував відразу сім пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах", - повідомив він.

Синєгубов додав, що частина ракет влучила по відкритих територіях, тому пожежі не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками і вибуховою хвилею, частково зруйновано дорожнє покриття. Попередньо, без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань і фіксують злочини окупантів.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова. Під ворожий вогонь потрапили Київський, Шевченківський, Салтівський, Холодногірський та Індустріальний райони обласного центру.

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