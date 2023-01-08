Через ворогів 7 січня поранено одну особу, зазначили у Херсонській ОВА.

Російські окупанти у суботу, 7 січня, 19 разів обстріляли територію Херсонщини, одну людину поранено.

Ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та використовував безпілотники, про це повідомив в Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів", - зазначив він.

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Янушевич додав, що 7 січня одна людина отримала поранення.

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Як повідомляв УНІАН, 6 січня у Херсоні внаслідок обстрілу пожежної частини загинув один рятувальник, ще четверо були поранені.

Також росіяни атакували й житловий будинок, що поруч з пожежною частиною. Незважаючи на те, що рятувальники самі потрапили під обстріл, вони одразу вирушили ліквідовувати пожежу.

Зранку 7 числа стало відомо, що росіяни за добу 39 разів обстріляли Херсонську область, загинула одна людина, а сім - поранені.

Варто зазначити, що РФ сама вирішила оголосити перемир'я на Різдво - з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня, і активно його порушувала.

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