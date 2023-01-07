За добу російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину, в резултаті одна людина загинула, семеро - поранені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.
За словами голови ОВА, Херсон армія РФ обстріляла 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста.
Зокрема, снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, а також на територію та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини.
"Минулої доби через російські обстріли загинула одна людина - рятувальник, семеро мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.
"Перемир'я" Путіна та обстріли Херсонщини у святкові дні
Напередодні російський президент Володимир Путін після розмови з турецьким главою Ерджепом Таїпом Ердоганом заявив про одностороннє припинення вогню.
Втім, у Пентагоні, як й в Україні, заяву Путіна назвали "пропагандистським трюком", оскільки російська армія продовжувала обстрілювати мирне населення.
Крім того, українська влада попередила про можливі провокації з боку росіян на різдвяні свята.
24 грудня – на католицький Святвечір – загарбники відкрили прицільний вогонь по центру Херсона, десятки людей загинули та були поранені.
Уже в новорічну ніч та наступного дня Росія влаштувала українським містам ракетний терор та атаку дронами, зокрема, щоби залишити українців без світла й тепла 31 грудня.
Військові неодноразово наголошували, що росіяни діють за принципом терористів – намагаються завдати максимальних збитків і втрат серед цивільного населення у святкові дні.