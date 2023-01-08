Упродовж минулої доби Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів.
Зокрема, бої йшли біля Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки Луганської області й Роздолівки, Соледара, Бахмута, Залізного, Первомайського, Водяного і Побєди в Донецькій, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
У Генштабі додали, що упродовж минулої доби ворог завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
"Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси. Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий "режим припинення вогню", протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Супротивник завдавав удари, у тому чисті по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.
Також у Генштабі зазначили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
Перемир'я в Україні на Різдво Христове 2023 - це треба знати
Російський президент Володимир Путін 5 січня наказав очільнику Міноборони Сергію Шойгу з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня запровадити "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". Російська влада також закликали Україну зробити те ж саме.
В Офісі президента Володимира Зеленського назвали оголошене Росією перемир'я лицемірством. Пізніше президент Євроради Шарль Мішель підкреслив, що єдиний серйозний спосіб відновлення миру в Україні - виведення військ Росії.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що лідеп росіян раптово наказав оголосити перемир'я на Різдво, щоб очорнити захисників України.