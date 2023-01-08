Супротивник на Різдво, зокрема, бив по цивільній інфраструктурі, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів.

Зокрема, бої йшли біля Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки Луганської області й Роздолівки, Соледара, Бахмута, Залізного, Первомайського, Водяного і Побєди в Донецькій, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі додали, що упродовж минулої доби ворог завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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"Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси. Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий "режим припинення вогню", протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Супротивник завдавав удари, у тому чисті по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Також у Генштабі зазначили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Перемир'я в Україні на Різдво Христове 2023 - це треба знати

Російський президент Володимир Путін 5 січня наказав очільнику Міноборони Сергію Шойгу з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня запровадити "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". Російська влада також закликали Україну зробити те ж саме.

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали оголошене Росією перемир'я лицемірством. Пізніше президент Євроради Шарль Мішель підкреслив, що єдиний серйозний спосіб відновлення миру в Україні - виведення військ Росії.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що лідеп росіян раптово наказав оголосити перемир'я на Різдво, щоб очорнити захисників України.

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