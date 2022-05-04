З шести ворожих ракет над Львівщиною ППО збили дві, розповів очільник регіону.

З шести ворожих ракет над Львівщиною ППО збили дві.

Про це в Telegram повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті", - зазначив він, додавши, що припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону.

За інформацією Козицького, в результаті цих ракетних ударів трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів.

"Двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості", - уточнив він.

Раніше у вівторок повідомлялося про потужні вечірні обстріли Львова.

Як повідомляв УНІАН, Командування Повітряних Сил ЗСУ раніше повідомило, що для завдання ракетних ударів по Україні увечері 3 травня Росія залучила стратегічні бомбардувальники із Каспійського регіону та інші військові засоби. Зокрема по об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей орієнтовно влучили 18 ракет.