Вони влучили по об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.

Для нанесення ракетних ударів по Україні увечері 3 травня Росія залучила стратегічні бомбардувальники із Каспійського регіону та інші військові засоби.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України. Стратегічні бомбардувальники росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону. Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ, за попередніми даними збито щонайменше 8 крилатих ракет. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

"Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір. Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі", - зазначає командування.

Нагадаємо, що ракетні удари РФ пошкодили шість залізничних станцій у центрі та на заході України.

Вас також можуть зацікавити новини: