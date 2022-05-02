Також у Львові поступово відновлюється робота фонтанів

До Львова, який з початком війни в Україні став тимчасовою домівкою для переселенців з "гарячих точок", нарешті прийшла справжня весна.

Люди масово виходять прогулятися містом, випити кави або ж просто посидіти з книжкою на галявині. Часом здається, що все як в мирні часи. Для багатьох людей, особливо тих, хто був вимушений тікати від війни, зараз дійсно важливо відчувати хоч якийсь присмак мирного життя та радіти звичайним речам, наголошують психологи.

Фотокореспондент УНІАН зафільмував, як Львів провів минулі вихідні.

Зазначимо, також у Львові поступово відновлюється робота фонтанів. Зокрема, як зазначили у прес-службі Львівської міськради, 2 травня у Стрийському парку після зимової перерви запрацював водограй "Івасик-Телесик". Втім, адміністрація парку наголошує, що через воєнний стан підсвітку у фонтану вимикають за 15 хвилин до комендантської години.

Ще три львівські фонтани – "Водолій" і "Криниця з левами" на вул. Коперника та на площі Митній – увімкнули перед Великодніми святами. Незабаром планують також відновити роботу головного львівського фонтану – біля Оперного театру.

Проте, як зазначили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, через війну не всі водограї відновлять свою роботу. Зокрема фонтани на пл. Ринок та пл. Марійській закриті захисними металевими конструкціями, тож вони не працюватимуть.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня до Львова з гуманітарною місією приїхала голлівудська актриса і посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі.