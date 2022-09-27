Ведеться співпраця з ДСНС для швидшого розмінуваня території біля всіх станцій.

Незважаючи на обстріли та мінування, ремонтні команди мобільних операторів працюють 24/7, щоб скоріше відновити зв'язок на деокупованій Харківщині.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Тільки за останні два тижні відремонтували 27 базових станцій в Ізюмі, Балаклії, Вовчанську, Куп‘янську та інших звільнених від окупантів населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

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Він зазначив, що ведеться співпраця з ДСНС, щоб швидше розмінувати території біля всіх станцій і щоб оператори продовжили відновлення зв‘язку.

"Через відсутність електрики більшість станцій поки що працюють на генераторах. Проблему з електроживленням енергетики намагаються вирішити. А зараз найголовніше, що українці деокупованої Харківщини нарешті можуть поспілкуватися зі своїми близькими", - підкреслив Федоров.

Електроенергія та ЄС

Через значний профіцит Україна має достатньо електроенергії, щоб експортувати її в Європу і нарощувати обсяги цього процесу.

У Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКГ зазначають, що відкриття експорту в 100 МВт електроенергії в Європу, який почався з Румунії, - це лише перший крок. Інтеграція ринків означає також можливість України при необхідності імпортувати електроенергію з Європи, наприклад - під час опалювального сезону.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.

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