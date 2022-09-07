Прогнозувати строки відновлення електропостачання зараз неможливо.

Внаслідок чергового обстрілу російських загарбників місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, вдруге за день залишився без електропостачання.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту", - наголосив мер.

Як зазначив міський голова, працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку.

"Прогнозувати строки відновлення електропостачання зараз неможливо", - додав Орлов.

Він звернувся до жителів міста з проханням дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

Як повідомляв УНІАН, учора в Енергодарі пролунав потужний вибух. Місто залишилось без світла та води.

Ввечері стало відомо, що окупанти знову обстріляли Енергодар. Мер міста повідомив про численні "прильоти". Зокрема, біля "Газового Господарства", поряд з підстанцією "Луч", а також біля "Міського парку".

Вранці 7 вересня частина міста Енергодар Запорізької області залишалася без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч".

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