Окупанти не раз обстрілювали місто, в якому розташована Запорізька АЕС, наражаючи на небезпеку жителів.

Після 12:00 у місті Енергодар Запорізької області, де розташована ЗАЕС, пролунав потужний вибух. Наразі місто знеструмлене.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Дмитро Орлов, посилаючись на інформацію місцевих жителів.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання", - написав він.

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Орлов більше не надав жодних інших подробиць, лише додав, що наразі всі обставини того, що сталося, з'ясовуються.

Нагадаємо, 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, відключилась ще одна ЛЕП - остання, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – розвантажений та відключений від мережі єдиний працюючий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС.

Вранці 1 вересня перед візитом місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вороги здійснили мінометний обстріл майданчика Запорізької АЕС, спрацював аварійний захист, і відключився 5-й енергоблок.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що 1 числа мінометні обстріли у місті не припинялися з 5-ї ранку. За його словами, також лунали автоматні черги.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на електростанцію, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

Пізніше на ЗАЕС все ж прибули представники МАГАТЕ. Пізніше стало відомо, що атомну електростанцію залишили четверо з шести представників організації.

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