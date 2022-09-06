Зокрема, біля "Газового Господарства", поряд з підстанцією "Промінь", а також біля "Міського парку".

Мер окупованого російськими загарбниками Енергодара Дмитро Орлов повідомив про вибухи в місті.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Прямо зараз у місті Енергодар лунають вибухи, провокації продовжуються, обстріли з боку окупантів", - наголосив він.

Відео дня

За даними мера, є інформація про численні прильоти.

"Потрапляння біля "Газового Господарства" 1 мікрорайон біля "ДЮСШ", обстріли поряд із гаражним кооперативом "ГСК-1", обстріли поблизу "Міського парку", обстріли поряд з магазином "Галина" та "Оптовик", обстріли поряд з підстанцією "Промінь", - написав Орлов.

Він закликав жителів залишатися в укриттях.

"Також продовжуються обстріли, і провокації протилежного берега Нікополь/Марганець", - додав Орлов.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині дня в Енергодарі зникло світло та водопостачання після потужного вибуху.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що все більше людей хочуть покинути окуповане місто.

Все зростаючу загрозу втрати контролю за ситуацією і процесами на Запорізькій атомній електростанції, яка контролюється російськими загарбницькими військами.

Вас також можуть зацікавити новини: