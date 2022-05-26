Звинувачення просить для них по 12 років позбавлення волі, захист наполягає на 8.

Російські військові Олександр Бобикін й Олександр Іванов визнали себе винними у стрільбі по житловим будинкам Харківської області.

Про це повідомляти The New York Times із зали суду в Полтавській області.

Бобикін й Іванов звинувачуються в порушенні законів і звичаїв війни. За словами прокурора, Іванов служив артилерійським механіком-водієм, а Бобикін - навідником системи залпового вогню "Град", вони стріляли по житлових будинках в Харківській області з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Звинувачення просить для них по 12 років позбавлення волі, захист наполягає на 8.

"Я каюсь і прошу про пом'якшення вироку", - попросив про поблажливість Іванов.

Вирок обом буде винесено 31 травня.

Зазначимо, це вже друга справа про злочини російських окупантів в Україні. Першим обвинуваченим став 21-річний командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Вадим Шишимарин. 28 лютого він застрелив 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області. 19 травня Шишимарін визнав провину і пояснив, що скоїв вбивство за наказом прапорщика. 21 травня суд у Києві засудив його до довічного ув'язнення.

Раніше, як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці встановили особистість російського командира, який віддавав накази обстрілювати житлові будинки в Харківській області. В результаті атаки окупантів загинула дитина.

Зазначимо, Генеральна прокурора України Ірина Венедиктова повідомила, що станом на 1 травня вже відкрито 9158 кримінальних проваджень, які пов'язані з суто військовими злочинами.

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