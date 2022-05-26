Тимчасовий прихисток притулок знайшов на Черкащині.

Харків'яни Тетяна і Андрій, втікаючи від війни, врятували всіх мешканців свого домашнього приватного притулку для тварин.

Про це йшлося в ефірі телемарафону.

Подружжя з Харкова, яке почалося опікувати тваринами у 2014 році та створило приватний притулок для тварин у своїй орендованій квартирі, змогло вивезти понад 70 котів.

Харків’яни наважилися на евакуацію всередині квітня, коли росіяни гатили зовсім близько від їхнього будинку. До того часу подружжя розвозило ліки та продукти мешканцям обстрілюваного ворогом міста та евакуювало людей.

Під час евакуації крім котів прихопили ще кількох собак та морську свинку Пульку, на яку натрапили у харківському підвалі. Вивозили всіх тварин в одному мікроавтобусі і про те, щоб лишити бодай когось навіть мови не було.

Тимчасовий прихисток притулок знайшов на Черкащині - в екосадибі Юрія, який займається зеленим туризмом. Власника помешкання не злякала кількість тварин і те, що вони можуть пошкодити майно.

Нині Тетяна та Андрій найбільше переймаються пошуком нових господарів для підопічних. Частину котів нещодавно переправили у нові родини у Європі. Сьогодні в притулку залишається 53 тварини.

Як писав УНІАН, раніше пенсіонерка втекла з оточеного окупантами Маріуполя разом зі своїм улюбленцем - півнем Тошою. Жителька Маріуполя називає птаха своїм другом, адже пережила з ним голод та бомбардування.

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