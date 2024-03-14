Відомо про виведення з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці.

Російські загарбники сьогодні вночі завдали ударів по обʼєктах телевізійної інфраструктури на Сумщині та Харківщині.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

"Російські злочинці завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці", - йдеться у повідомленні.

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Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - закликав Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов теж заявив, що ворог здійснив масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області.

На частині з них тривають відновлювальні роботи.

Атака безпілотників на Суми 13 березня – деталі

В ніч на 13 березня російські загарбники атакували місто Суми безпілотниками типу "Шахед", один з дронів влучив у п’ятиповерховий будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. З-під завалів було врятовано десять осіб.

Пошкоджено 30 квартир п’ятиповерхівки, у яку влучив дрон, з них 15 – зруйновані.

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