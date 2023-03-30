Унаслідок ворожих обстрілів у двох регіонах нашої держави є поранені.

Минулої доби російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого є загиблий та поранений.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії", - зазначив він.

Прокудін наголосив, що унаслідок обстрілів є жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

Відео дня

Крім того, минулої доби вороги вбили одного жителя Донецької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини - у місті Часів Яр", - зазначив він. Голова ОВА додав, що ще п'ятеро людей в області дістали поранення.

Обстріл України - сьогодні це варто знати

Росіяни вже багато разів били по території Харківської та Донецької областей України, є жертви, руйнування та постраждалі. Варто зазначити, що поки навіть неможливо встановити точну кількість жертв окупантів у Маріуполі. За даними української влади, загинули десятки тисяч осіб.

Вранці 30 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог упродовж минулої доби завдав по нашій землі 5 ракетних, 25 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: