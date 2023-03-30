Супротивники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 25 авіаційних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. "Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Унаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

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Ситуація на фронті України - зараз це треба знати

Зранку 29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби росіяни намагалися атакувати українських воїнів понад 50 разів на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, й зазнали поразок.

Генштаб також повідомив, що супротивник по нашій землі завдав три ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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