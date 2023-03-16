У Херсонській області через дії супротивників постраждали три особи.

Російські загарбники зранку, 16 березня, обстріляли Сумщину, там зафіксовано понад 20 "прильотів".

Про це повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації. "Сьогодні зранку зафіксовано три ворожих обстріли Білопільської громади - два артилерійських і один гранатометний. Зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 пострілів з гранатомета... На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Супротивники також били по Херсонській області. Минулої доби на Херсонщині через російську агресію троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації.

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"Російські окупанти 88 разів атакували мирні населені пункти області. Випустили 413 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, БПЛА та БМП. Житлові квартали Херсона загарбники обстріляли п’ять разів. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України - зараз це варто знати

Росіяни вже не раз били по Сумській та Херсонській області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Вранці 16 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ворог за минулу добу завдав по нашій землі три ракетних та 29 авіаударів. Варто зазначити, що супротивники, зокрема, у Харкові поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури.

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