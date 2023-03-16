Ворог також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, додали у Генштабі.

Упродовж минулої доби, 15 березня, російські окупанти завдали по території України три ракетних та 29 авіаційних ударів.

Про це 16 числа повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. "За минулу добу противник завдав три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що супротивник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, Генштаб ЗСУ попередив, що вірогідність подальших ворожих ударів по всій території нашої держави висока.

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9 березня росіяни знову атакували українську територію. За даними Генштабу, ворог упродовж доби запустив по нашій землі 84 ракети та завдав 12 авіаударів.

Є "прильоти" в об'єкти енергетичної інфраструктури та у житлову зону. У Львівській області жервами російського удару стали чотири особи.

Варто зазначити, що супротивник використав, у тому числі, авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою.

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