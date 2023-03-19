Супротивники за добу здійснили 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі.

За добу російські окупанти завдали по Україні 11 ракетних та 16 авіаційних ударів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі, 19 березня. "Минулої доби Російська Федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни", - наголосили у Генштабі.

Зокрема, за минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, чотири з них - по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

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Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів. "Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України", - сказано у зведенні.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 18 березня російські окупанти вдарили по одному з житлових комплексів Запоріжжя. Унаслідок атаки майже повністю зруйнувано розташований біля комплексу ресторан, а вибуховою хвилею у 9 будинках вибито 240 вікон та 7 дверей.

Приблизна площа пошкодженого скління - 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлю.

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