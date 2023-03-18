Унаслідок ворожої атаки у житловому комплексі вибито сотні вікон.

У ніч на 18 березня російські окупанти вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram. "Цієї ночі російські недолюди вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів міста, в якому мирно спали сім'ї з маленькими дітьми. Одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя", - зазначив чиновник.

За його даними, супротивники майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а вибуховою хвилею у 9-ти будинках наразі вибито 240 вікон та 7 дверей. Приблизна площа пошкодженого скління - 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлю.

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За словами Куртєва, з самого ранку на місці "прильоту" працюють всі відповідні служби. "Фахівці "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB...", - зазначив секретар міськради.

Ракетний удар по Запоріжжю - що треба знати

Рано вранці 18 березня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що вночі ворог бив по Запоріжжю ракетами С-300. За її даними, супротивник поцілив у територію житлового комплексу.

У ЗОВА зазначали, що ворожі ракети влучили в один із об’єктів житлового комплексу. Відомості щодо постраждалих унаслідок "прильотів" уточнювалися.

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