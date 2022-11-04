Міністр оборони України також висловив упевненість, що ЗСУ звільнять всі тимчасово окуповані території держави, включаючи Крим.

Демонстрація готовності покинути Херсон може бути елементом інформаційно-психологічної атаки. Тому всі повідомлення і дії рашистів відстежує українська розвідка. Потенційно ворог вже підготувався до чергового жесту "доброї волі", але для цього ЗСУ мають ще більше знищити бойовий потенціал РФ.

Такі заяви під час брифінгу 4 листопада зробив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, всі відомості рашистів про потенційний відступ з Херсона ретельно перевіряються. Українська розвідка аналізує "натяки" окупантів, і на основі її висновків складається план дій.

Резніков не сумнівається, що ворогові не вдасться довго пробути в Херсоні. Однак швидкість наступного жесту "доброї волі" окупантів залежатиме від дій ЗСУ.

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"Їх звичка до "актів доброї волі" нам давно відома. Так, "акт доброї волі" був, коли вони звільнили територію Київської області, потім — Сумської та Чернігівської, завдяки рішучим діям сектору безпеки і оборони. Потім був острів Зміїний — ще один "жест доброї волі". Тому, звичайно, я думаю, потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" по відношенню до лівого берега Дніпра, якраз в районі Херсона та Херсонської області. Але для цього їм все одно доведеться втратити певний потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", — повідомив Резніков.

Міністр додав, що на Херсонщині йде сезон дощів. Погода укупі з особливостями регіону сповільнили контрнаступ ЗСУ. Однак поточна ситуація на фронті дозволяє сподіватися на звільнення і Херсонської області, і всіх тимчасово окупованих територій України з 2014 року.

"Погода також впливає на хід цієї війни, тому, коли дощовий режим включають небеса — ми теж від цього залежимо. До того ж на Херсонщині багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це дещо уповільнює рух наших військ. Але я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію — я взагалі абсолютно свідомо, грунтуючись на знаннях, вірю в те, що ми завершимо цю війну повною деокупацією всіх українських земель, тимчасово окупованих з 2014 року — виходом на міжнародно-визнані кордони України станом на 1991 рік", — додав Резніков.

Ситуація на Херсонщині: остання інформація

Вчора, 3 листопада, з будівлі облдержадміністрації в Херсонській області зник російський прапор. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував це: "Напевно, скоро в Херсоні буде щось цікаве відбуватися".

Військовий експерт, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що інформаційна кампанія про підготовку втечі з Херсона була спробою рашистів спровокувати українських захисників на необдуманий та імпульсивний контрнаступ.

За даними Стратегічного командування ЗСУ, рашисти підривають всі плавзасоби, які не можуть вивезти з тимчасово захопленого обласного центру.

Західний чиновник у розмові зі ЗМІ повідомив, що окупанти готові покинути Херсон. Для них важливий природний оборонний рубіж у вигляді Дніпра. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) мають іншу думку. Вони вважають, що рашисти ще не визначилися, чи варто боротися за місто. Однак окремі ворожі підрозділи продовжують виводити з північно-західної частини Херсонської області.

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