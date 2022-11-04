Президент країни-агресора заявив, що люди "не повинні страждати від обстрілів".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

Він сказав, що "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів" під час покладання квітів на Красній площі.

"Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій", - сказав російський диктатор журналістам.

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Що відбувається в Херсоні

Наприкінці серпня українська армія пішла в контрнаступ на ряді напрямків.

Вже 24 жовтня в Міноборони України відзвітували про звільнення понад 90 населених пунктів Херсонської області.

У Генеральному штабі повідомляють, що зараз російські окупанти примусово вивозять людей з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях області.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що росіяни поширюють фейки про те, що ВСУ нібито збираються зруйнувати місто.

Крім того, російські загарбники вивозять з Херсона цінні речі.

Президент України Володимир Зеленський каже, що окупанти влаштували інформаційну операцію про нібито "втечу" з Херсона, однак їх найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях.

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