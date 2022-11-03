Військові раніше попередили, що останні дії ворога на окупованих територіях можуть бути провокацією.

У Херсоні, де з будівлі обласної адміністрації був знятий російський триколор "скоро буде щось цікаве відбуватися", вважають в РНБО.

Коментуючи зникнення прапора в Херсоні в ефірі телемарафону, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що "так само відбувалося і в Ізюмі, і в інших містах, до яких наближалися наші Збройні Сили".

"Це каже про те, що, напевно, скоро в Херсоні буде щось цікаве відбуватися", – сказав він.

Відео дня

Ситуація в Херсоні – останні новини

3 листопада з'явилося фото, на якому можна побачити, що в тимчасово окупованому Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник російський прапор. Крім того, в соцмережах повідомляють, що триколори зняли і з частини навчальних закладів.

Також місцеві пишуть, що Херсоні більше немає кількох російських блокпостів.

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов випустив відеозвернення, в якому запевнив, що "все йде за планом", і "ніякої паніки немає". У наступному ролику, опублікованому пізніше, він заявив, що "ситуація не проста", і знову закликав людей виїхати на лівий берег.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти. Речниця ОК Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що окупанти готуються до вуличних боїв. За її словами, ворог розміщує підрозділи у будинках мешканців Херсона та найближчих населених пунктів, переодягається у цивільний одяг.

Раніше стало відомо, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена в захопленому Скадовську.

Вас також можуть зацікавити новини: