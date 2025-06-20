Масштабні пожежі, багато постраждалих: у ДСНС показали наслідки атаки на Одесу

Постраждали 13 осіб, серед них рятувальники.

Вночі Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками, у місті зафіксовано понад 10 влучань. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області, загалом постраждали 13 осіб, виникли масштабні пожежі.

Повідомляється, що внаслідок атаки повністю згорів 4-поверховий житловий будинок.

"Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані", - зазначають у ДСНС.

Відео дня

Крім того, за інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще 1 особа, ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Крім того, постраждав 23-поверховий житловий будинок, у верхні поверхи якого влетів безпілотник. мережі публікують відео прямого влучання.

Вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи, із будинку евакуйовано 600 осіб. Також із заблокованої квартири врятовано 3 осіб, серед них двоє дітей.

Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено залізничний вокзал Одеси.

"Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що рух поїздів здійснюється за графіком.

Удари по Одесі

17 червня армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. В місті багато руйнувань.Спочатку повідомлялося, що Вранці було відомо, що постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Під завалами було знайдено загиблу жінку похилого віку. Згодом стало відомо про ще одну загблу.

Також унаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі – міська інфекційна лікарня. Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах, але у лікарні обійшлося без жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: